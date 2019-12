Ataque à Academia: médico relata como família "exemplar" de arguido sofreu com a detenção

A sessão desta quinta-feira do julgamento do ataque à Academia começou com o depoimento do médico Virgílio Abreu, que revelou ter ficado muito surpreendido por ver o arguido Afonso Ferreira envolvido no caso, já que conhece bem a sua família."Sou muito amigo da família, sou quase familiar. Fui médico do bisavô e do avô. Moraram por baixo de mim. É uma pessoa que conheço desde a nascença", conta Virgílio Abreu, sobre Afonso Ferreira."Vi o trauma que causou na família, pessoas bem formadas, educadas. Todos sócios do Sporting desde que nasceram. Tenho uma amizade extrema por aquela família. Fiquei surpreendido, porque sei qual é a estirpe da família. É um jovem que desde sempre foi bom aluno, muito educado, correto, daí a minha surpresa por ele estar envolvido nisto. Nada fazia prever, às vezes o futebol traz comportamentos desajustados. Às vezes cometemos erros e fazemos coisas que não devíamos. O que posso dizer é que é uma família exemplar e muito unida. Todos sofreram. Não houve ninguém que não sofresse", referiu.