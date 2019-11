Ataque a Alcochete: Sporting quer reagendar datas da audição dos jogadores

O Tribunal de Monsanto foi novamente palco de uma sessão de julgamento – a quinta – da invasão a Alcochete, no dia 15 de maio de 2018, que teve como ponto principal a marcação de testemunhos de jogadores e staff do Sporting para a próxima semana. No entanto, os leões vão contactar o coletivo de juízes e reagendar as datas. A situação fica definida sexta-feira, segundo foi possível apurar.Ainda assim, ficou proposto que na próxima segunda-feira de manhã será ouvido Ricardo Gonçalves, coordenador de segurança da Academia na altura. À tarde, a ‘bola’ passa para Manuel Fernandes (scout) e Wendel. No dia seguinte, será a vez de José Laranjeira (scout que agora está no Rio Ave) e de Mathieu. Após o almoço, Acuña e Battaglia respondem às questões. Na quarta-feira de manhã, o coletivo de juízes espera falar com Maximiano e Coates. E à tarde, Ristovski e Bruno Fernandes prestam testemunho, no mesmo dia em que o Sporting defronta pela segunda vez em quatro dias o Gil Vicente, em Barcelos. O primeiro jogo é no domingo, para a Liga e o outro respeita à Taça da Liga. Esse é, aliás, o motivo para os jogadores falharem o pedido do tribunal, pois a comitiva leonina permanece no Norte de sábado a quarta-feira.Entretanto, o tribunal quer ouvir os ex-adjuntos de Jorge Jesus, Raul José e Miguel Quaresma, no dia 9 de dezembro.Sobre a sessão em si, que contou com 20 dos 44 arguidos na sala de audiências, foram passadas a pente fino as buscas e a forma como a PSP chegou aos arguidos. O superintendente Luís Moreira esclareceu: "Pode identificar os suspeitos devido ao conhecimento dos agentes que acompanham os GOA por todo o país ao longo do ano."Para sexta-feira de manhã está previsto o testemunho de Fábio Castro, sargento da GNR do Montijo. E à tarde fala o primeiro elemento do Sporting, o porteiro da Academia, Rui Falcão.