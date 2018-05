Continuar a ler

Segundo o mesmo jornal este caso figura no relatório elaborado pela equipa de segurança que acompanhava a comitiva leonina na deslocação à Madeira e foi reportado às forças de segurança em Lisboa.



A chegada da equipa a Lisboa foi conturbada; cerca de meia centena de adeptos assobiaram e pediram satisfações à equipa em Alvalade. Foi necessária a intervençãpo das forças da ordem para os jogadores poderem sair do estádio em segurança.



Os ataques que na última terça-feira foram levados a cabo na Academia do Sporting, em Alcochete, terão sido planeados na Madeira, logo depois do. A informação é avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, na edição desta sexta-feira.Escreve o diário insular, que faz manchete com o tema, que o antigo líder da Juventude Leonina gritou em alto e bom som no Aeroporto Internacional da Madeira, no domingo à noite: "Acuña! Vemo-nos em Alcochete na terça-feira."