«Até sempre grande Leão»: sportinguistas despedem-se de Pedro Lima

A morte de Pedro Lima, antigo nadador do Sporting, criou grande consternação no universo leonino, com diversos elementos ligados ao clube a lamentarem nas redes sociais o desaparecimento do ator, encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais. Aos 49 anos, Pedro Lima deixa cinco filhos e a companheira, Anna Westerlund. Entre a onda de reações, houve muitas de sportinguistas. Pedro era um ferveroso adepto Sporting e era habitual vê-lo nas bancadas do Estádio José de Alvalade com os filhos.





"Querido Pedrinho, ainda não consigo acreditar que nos deixaste. Passámos grandes momentos juntos e em família! Foste sempre um amigo, pai, profissional e ser humano extraordinário. Que falta me vais fazer... Descansa em paz, meu irmão" - RICARDO SÁ PINTO, ex-jogador e treinador do Sporting."Até sempre grande Leão" - NÉLSON PEREIRA, antigo guarda-redes do Sporting."Que vida a nossa... Ainda há dias falámos e estavas tão feliz e motivado. Descansa em paz, amigo" - TIAGO FERNANDES, ex-treinador interino do Sporting."Descansa em paz. Ainda estes dias falámos. Estou sem palavras. Muita força para a família" - PEDRO MENDES, avançado do Sporting."Pedro! Custa acreditar que nos deixaste. Foram alguns os momentos que vivemos, em particular, através do amor sportinguista que partilhamos. Fica em Paz! Até sempre Leão !" - MIGUEL SALEMA GARÇÃO, antigo diretor do Sporting."Era um dos mais versáteis atores da sua geração e para lá disso era um grande sportinguista, campeão nacional de natação e atleta olímpico por Angola, e um amigo que aceitou integrar a lista ao Conselho Leonino da minha candidatura ao Sporting em 2011. É uma perda irreparável, um dia trágico para os seus familiares, a quem transmito as minhas condolências" -P EDRO BALTAZAR, antigo candidato à presidência do Sporting."Sempre foi uma pessoa especial, pelo talento, pelo exemplo e pelo brilho que sempre transportou, e transportará... Abraço sentido e especial ao Artur, ao Coutinho, ao Pinto, ao Pessoa, ao André, ao Alex, ao Miguel, à Joana, à Marisa... e a todos os seus colegas do Sporting. Até sempre, Pedro" - EMILIO FRISCHKNECHT, antigo colega de equipa de Pedro Lima