Bruno Fernandes (23 anos). Contratado à Sampdoria por mais de nove milhões de euros, foi o jogador que mais se valorizou na presente temporada e, atualmente, o valor do seu passe ronda os 50 milhões de euros. Cobiçado por Juventus, Atlético Madrid e vários clubes ingleses, termina contrato em 2022, e ainda pode ver a sua cotação subir no Mundial.



Gelson (23 anos). Outra das pérolas leoninas que tem um preço de mercado a rondar os 50 milhões de euros, e pode deixar Alvalade em litígio. O extremo tem mercado em Espanha, Inglaterra e Itália fruto das suas exibições na Liga dos Campeões. Com contrato válido até junho de 2022, é uma das principais dores de cabeça de Bruno de Carvalho em todo este processo.



Bas Dost (28 anos). As marcas deixadas pelos agressores na cabeça do goleador podem ter aguçado o apetite de clubes como AC Milan, que já o tinham referenciado como potencial reforço. Com o passe valorizado em 30 milhões de euros, o internacional holandês está vinculado ao Sporting até junho de 2020.

. A participar num retiro espiritual na Alemanha, o internacional português é muito desejado pelo Nápoles. Com um valor de mercado a rondar os 20 milhões de euros, o guardião que está vinculado aos leões até 2022 foi um dos principais visados pelos agressores em Alcochete.Era um dos ativos que a SAD pretendia vender no defeso. Com contrato até 2020, o médio é pretendido em Inglaterra, onde há vários clubes dispostos a pagar os 30 milhões de euros do seu preço de mercado. Está a manter a forma na clínica de Frederico Varandas.