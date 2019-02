Atlético Madrid viu Bruno Fernandes

O At. Madrid esteve presente no Estádio de La Cerâmica para ver Bruno Fernandes, jogador dos leões. Ao que o nosso jornal sabe, o clube da capital espanhola enviou um emissário ao jogo Villarreal-Sporting e o objetivo foi mesmo... observar o capitão leonino. Há muito que Bruno Fernandes está debaixo do radar do At. Madrid e de Diego Simeone e, por isso, o clube não perdeu a oportunidade de marcar presença no Estádio de la Cerâmica para ver o jogador num contexto diferente, diante de um adversário que, pese embora esteja a fazer uma época abaixo das expectativas, tem um conjunto de grande valia.

O médio dos leões, que ontem foi titular, tem estado em grande evidência na Liga portuguesa e foi o jogador mais elogiado por Javier Calleja, treinador do Villarreal. O espanhol demonstrou conhecer a valia do internacional português e revelou mesmo, em conferência de imprensa, ter pedido à equipa para evitar faltas perto da grande área, devido à facilidade de Bruno Fernandes em converter esses lances.

O At. Madrid, curiosamente o próximo adversário do Villarreal no campeonato espanhol, não é o único clube atento ao jogador. Tal como Record já noticiou, há vários ‘tubarões’ atentos às exibições do capitão do Sporting, entre os quais o Liverpool e o Everton.

Ontem, na antevisão do jogo, Bruno Fernandes foi confrontado com o interesse dos reds, mas foi taxativo: "Não me contento com duas taças", afirmou o médio, em alusão aos títulos conquistados em Alvalade.