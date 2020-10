Augusto Inácio admite candidatar-se à presidência do Sporting

Augusto Inácio, antigo jogador, treinador e dirigente do Sporting, assumiu que está a ponderar encabeçar uma candidatura à presidência dos leões, que vão a votos em março de 2022, a menos que os órgãos sociais decidam demitir-se antes – um cenário que não estará em cima da mesa.





"Poderei dizer que é um assunto que estou a ponderar, como é evidente. Estou a pensar seriamente. Há pessoas que têm falado comigo para realmente avançar, só que entendo que, como não estamos em eleições, há que ponderar bem, antes de dar um passo em frente", afirmou Inácio, em declarações à Rádio Renascença.Mesmo sem esclarecer por completo a possibilidade de se candidatar, o ex-diretor geral para o futebol, o anterior cargo que ocupou em Alvalade, deixou críticas a Frederico Varandas, atual presidente dos leões, e respetivos pares. "A maneira como se portam e como se comportam não é compatível com a união dos sportinguistas. Fazem tudo para desunir os sportinguistas, não dão cavaco a ninguém, não dizem nada. Parece que são donos e senhores dos lugares onde estão e esquecem-se que os donos e senhores do Sporting são os sócios do Sporting", acrescentou."O Sporting não é isto, o ADN do Sporting não é este. O ADN do Sporting é um clube mais unido, do que realmente está", rematou o antigo dirigente.