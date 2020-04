Augusto Inácio: o almoço com Heynckes antes do Sporting-Benfica de 2000 e a "tática estranha" das águias

Em 1999/2000, o Sporting sagrou-se campeão na última jornada, no terreno do Salgueiros, mas podia tê-lo feito na ronda anterior, em Alvalade, não fosse o Benfica ter estragado a festa. As águias, então orientadas por Jupp Heynckes, triunfaram por 1-0, com um golo de Sabry, e Augusto Inácio, o técnico que guiou os leões ao título, revelou um episódio com o homólogo alemão.





"Antes do jogo, fomos almoçar os dois ao Solar dos Presuntos. Tudo na desportiva. Ele tinha-me dito: 'Vais perder, mas vais ser campeão'. No jogo, a tática dele foi estranha, colocou titulares no banco e jogou à retranca. Nos primeiros 20 minutos só deu Sporting. Quando vi que não íamos marcar, pensei: 'Queres ver que este malandro, num contra-ataque, vai-me estragar a festa?'. O que é certo é que o Sabry marcou, num livre. No final, ele disse-me: 'Eu disse-te que ganhávamos... Mas vai ser campeão na mesma, porque mereces", recordou Inácio na Sport TV, onde juntamente com Iordanov, Vidigal e Nuno Santos recordou recordou algumas curiosidades do balneário da altura.Depois de ter sido campeão, encerrando o maior jejum da história do Sporting, Augusto Inácio sairía meses depois: "Às vezes o coração fala mais alto do que a cabeça. Era uma honra estar no Sporting, e tinha de continuar, até porque ia jogar a Liga dos Campeões. Mas o processo da minha continuidade, com aquela que foi a minha planificação... devia ter saído. Arrependo-me de não ter batido com a porta no início da época."