Augusto Inácio mostrou-se "orgulhoso" com o regresso ao Sporting , onde voltará a assumir o cargo de diretor geral para o futebol. Em declarações à Sporting TV, o dirigente leonino sublinhou que o clube "precisa dos seus serviços e destacou a vontade de levar o emblema verde e branco a "patamares elevados"."Regresso com todo o orgulho, com todo o gosto. Recebi o convite do presidente para retomarmos um trajeto que foi iniciado em 2013. O Sporting precisa dos meus serviços e estou aqui com toda a honra, com todo o orgulho para servir, da melhor forma possível, o Sporting. A minha ambição é a mesma da de todos os sportinguistas: levarmos este clube a patamares elevados para sermos campeões. Trabalharmos de forma unida e conjunta, porque o mais importante do que tudo é dar alegrias aos adeptos, sócios e simpatizantes. São eles a nossa forma motriz desta grande instituição. Da nossa parte podem contar com toda a vontade, todo o profissionalismo, toda a entrega para que o Sporting possa conseguir aquilo que todos desejamos", explicou Inácio.Embora, segundo a SAD do Sporting, não venha para ocupar o cargo que era desempenhado por André Geraldes - o team manager ficou proibido de exercer funções desportivas na sequência da operação 'Cashball' -, Inácio revelou o desejo de mantê-lo dentro da estrutura."Estou à vontade para falar do André Geraldes. É um grande ser-humano, um homem muito competente. Não acredito em nada do que se tem passado. E posso adiantar que, quando o André Geraldes estiver livre de todas estas situações, será um elemento com quem vou contar na minha estrutura porque é um homem muito válido, não só para a estrutura, mas para o Sporting", confessou.