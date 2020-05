Augusto Inácio reage à morte de Hanuch: «Um choque tremendo»

Augusto Inácio mostrou-se chocado com a morte de Mauricio Hanuch. O antigo jogador argentino do Sporting faleceu esta terça-feira, vítima de um cancro no estômago; tinha 43 anos.



"Acabei de receber a notícia da morte do Hanuch, é um choque tremendo, uma pessoa que eu estimava muito e com quem tinha falado não há muito tempo. As minhas sinceras condolências à família e aos seus a amigos, descansa em paz amigo", escreveu o técnico no Twitter.



Inácio era o treinador da equipa leonina com a qual Hanuch se sagrou campeão em 1999/2000, em Alvalade.





