Continuar a ler

O antigo jogador, treinador e dirigente dos leões já havia tido este cargo na primeira passagem pelo clube durante o consulado de Bruno de Carvalho, passando depois para as relações externas e acabando por deixar o emblema verde e branco no verão de 2016. De acordo com a nota do Sporting na altura , devido às "novas regras da Liga", que impediam a participação de dirigentes de clubes em programas de debate televivos."Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há 5 anos pela actual Direcção e Administração", lembra o Sporting em comunicado."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Director Geral do Futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD. Com a contratação de Augusto Inácio, a Sporting SAD regressa à matriz original do projecto iniciado há 5 anos pela actual Direcção e Administração.Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais.A Sporting SAD deseja a Augusto Inácio as maiores felicidades profissionais e pessoais."