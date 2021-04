Augusto já tem chuteiras novas: «Quero agradecer ao pessoal do Sporting por me ajudarem»

Augusto Issa, jovem moçambicano que comoveu o universo leonino quando utilizou as redes sociais para pedir um par de botas que lhe permitam continuar a jogar futebol, deixou uma mensagem de agradecimento no Twitter agora que já tem as novas chuteiras.





Olá pessoal quero agradecer ao pessoal do Sporting por mi ajudar eu agradeço muito ao núcleo de Maputo e núcleo de Pemba por este ajuda que eles fizeram para mi também quero agradecer ao pessoal que está sempre mi dado apoio no Twitter muito obrigado obrigado pic.twitter.com/NsyXOfxCXO — Augusto (@Augusto68541897) April 9, 2021

"Olá pessoal, quero agradecer ao pessoal do Sporting por me ajudarem, agradeço muito ao núcleo de Maputo e núcleo de Pemba por este ajuda, também quero agradecer ao pessoal que está sempre a dar-me apoio no Twitter, muito obrigado", publicou no Twitter.Augusto sonha conhecer a academia leonina e quem sabe um dia concretizar o sonho de levantar "o troféu dos campeões europeus pelo Sporting", como disse a Record.Natural de Pemba, no Norte de Moçambique, Augusto Issa vive numa zona do território moçambicano rica em reservas naturais. É nesta região que está situada uma das maiores reservas de gás do planeta, e também é aqui que são extraídos os rubis mais cobiçados. Esta riqueza ainda pouco explorada acabou por atrair a atenção da organização terrorista Daesh que, nos últimos anos, se tem radicado em África. O assalto à cidade de Palma foi só mais um episódio negro que se repete a intervalos regulares.