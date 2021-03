Augusto volta a emocionar os adeptos do Sporting

É uma daquelas histórias que ultrapassam fronteiras e que têm a capacidade de unir e inspirar a tribo do futebol.





Augusto, um moçambicano de 18 anos, adepto do Sporting, partilhou quinta-feira no Twitter uma mensagem: “Pessoal, eu preciso de ajuda. O meu sonho é jogar no clube que eu sempre amei , o Sporting Clube de Portugal.” No dia seguinte, na mesma rede social, o jovem residente no bairro de Cariacó, em Pemba, partilhou uma imagem onde mostrava um pé descalço, um par de chuteiras desfeitas por 3 anos de uso e repetia o apelo. “Ajude-me a realizar o meu sonho.” O pedido acabou por ser ouvido em Lisboa: Edson Silva, médio dos sub-23 dos leões, prontificou-se a enviar-lhe botas novas. E seguiu-se nova publicação: uma fotografia do próprio Augusto a empunhar um cartaz com o lema criado por Rúben Amorim – ‘Onde vai um, vão todos’ – a que juntou a expressão “Amo vós.” A história tornou-se viral e está a emocionar sportinguistas de todos os quadrantes.