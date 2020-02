Aurélio Pereira homenageado na Academia de Alcochete

Aproveitando as obras de remodelação em curso na Academia, os responsáveis leoninos decidiram prestar uma nova homenagem a Aurélio Pereira personalizando uma das paredes da ala do futebol juvenil. Reconhecido como o símbolo da prospeção e formação do Sporting, Aurélio Pereira foi o responsável pelo recrutamento de nomes como Cristiano Ronaldo, Figo e Nani, entre outros.