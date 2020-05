Autarca de Santarém acredita no regresso de André Geraldes a Alvalade: «ADN de verdadeiro leão»

Elogios ao trabalho desenvolvido por André Geraldes no Farense e o desejo manifesto de o ver de novo no Sporting: Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém e conhecido adepto dos leões, não tem dúvidas de que o futuro do atual CEO dos algarvios passará... por Alvalade.





Num artigo de opinião publicado no site leonino.pt, Ricardo Gonçalves diz que André Geraldes conseguiu, em pouco mais de um ano e meio, a proeza de fazer regressar à ribalta do futebol nacional o histórico clube algarvio, que desde 1992 é a filial número 2 do Sporting Clube de Portugal"."Quando foi contratado pelo Farense assumiu de imediato que a pretensão do clube era regressar à 1.ª Liga. Este é o ADN de um verdadeiro leão, querer ser sempre primeiro e não ter medo de o assumir, seja em que circunstâncias for. E, como sabemos, o Farense não era dos que tinha maior orçamento, nem dos principais candidatos à subida", assinala o autarca de Santarém, adiantando que Geraldes "é sinónimo de competência, é jovem, tem ambição, é do Sporting e conhece os meandros de Alvalade como poucos. Esta combinação não pode ser desaproveitada pelo Sporting por muito mais tempo".Ricardo Gonçalves recorda que "André Geraldes começou no Sporting, com um excecional trabalho como oficial de ligação aos adeptos, depois, passou a coordenador do gabinete de apoio ao atleta e, após a saída de Augusto Inácio, assumiu o cargo de team manager. Foi como team manager, e com Jorge Jesus, que ajudou a construir das equipas mais competitivas que Alvalade viu jogar nas últimas décadas".