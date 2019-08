Autogolo 'supersónico' dos juvenis do Sporting em destaque no site da FIFA

O primeiro golo da equipa de juvenis do Sporting diante do União Almeirim, da primeira jornada do campeonato nacional, correu o Mundo devido às características insólitas do lance (um autogolo sem que os leões tenham tocado na bola) e valeu mesmo uma menção esta sexta-feira no site da FIFA. Na sua habitual coluna de números da semana, o organismo que rege o futebol mundial destaca o lance em questão pelos 13 segundos que foram necessários para o marcador mexer neste duelo disputado em Alcochete.





"13 segundos foi o tempo que os Sub-17 do Sporting necessitaram para abrir o marcador no seu primeiro jogo da temporada - e nem tiveram de tocar na bola! O União Almeirim saiu com a bola e, depois de alguns passes, o seu guarda-redes falhou no dispar opara a frente, permitindo que a bola entrasse na sua baliza", pode ler-se na descrição do site da FIFA, que no mesmo artigo destaca os cinco golos marcados por Rúben Neves na Premier League, o último deles diante do Manchester United