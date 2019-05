Avançado do Sporting "indignado" por não figurar entre os eleitos para o Mundial sub-20

Pedro Mendes, avançado dos sub-23 do Sporting, recorreu às redes sociais para se expressar "triste e indignado" pela ausência da convocatória da seleção de sub-20 de Portugal para o Mundial da categoria, cujos"Hoje saiu a convocatória do Mundial [sub 20]. Bastante triste indignado pelo meu nome não aparecer depois de fazer uma grande época com 18 golos, mas de nada serviu… era um orgulho representar a nação mas terá de ficar para mais tarde", frisou o atacante, de 19 anos, numa mensagem entretanto apagada.Ainda assim, Pedro Mendes deixou uma promessa: "Só me dá mais vontade ainda de provar que o meu nome devia estar lá. Um desabafo que pode gerar várias opiniões, mas um leão não se contenta com pouco, junca desiste!", finalizou.