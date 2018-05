Antes do apito inicial, nota para um gesto de fair play do Aves para com Jorge Jesus. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os avenses ajudaram o técnico do Sporting e, em relação aos bilhetes que o clube teve direito para o Jamor, cederam-lhe cerca de 80 ingressos.

Tal como noticiámos ao longo da semana, sempre que JJ vai à final da Taça de Portugal faz questão de organizar uma festa com os amigos. Uma tradição já longa e inserida num grupo intitulado ‘Os amigos do Jesus’, que compreende largas dezenas de pessoas, desde a esposa, filho e restante família a vários amigos. Depois de um piquenique na Mata do Jamor, o referido grupo desloca-se para o interior do estádio e assiste à partida.

Continuar a ler