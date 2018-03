A pontaria de Bas Dost tem-se revelado especialmente afinada frente aos flavienses, mas há mais equipas que têm sofrido com a sua veia goleadora. O Boavista é outro ‘cliente’ habitual do internacional holandês, com seis golos encaixados. Segue-se o Tondela, com menos um, em grande parte fruto do póquer alcançado pelo goleador na época transata. Sp. Braga e V. Setúbal, com quatro, encerram a lista de vítimas preferenciais do camisola 28. No plano oposto continua o FC Porto, a única equipa portuguesa do escalão principal que tem conseguido anular o atacante. Dia 18 de abril, num jogo relativo à Taça, Bas Dost terá nova oportunidade.