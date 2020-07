Baixa de última hora: Coates falha dérbi com Benfica por lesão

Baixa de última hora no Sporting tendo em vista o dérbi desta noite, sábado, com o Benfica. Sebastián Coates falha a partida, ao que tudo indica, por lesão. Luís Neto entra para o lugar do capitão verde e branco.





Durante o aquecimento, Rúben Amorim colocou Neto a realizar os mesmos exercícios dos titulos, já antevendo o desfecho que veio a confirmar: Coates não está apto para a última jornada do campeonato.Acuña também foi apresentando queixas durante o aquecimento, porém vai a jogo à mesma.