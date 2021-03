Baixa no Sporting: Porro falha jogo com o Santa Clara

Baixa de última hora no Sporting: Pedro Porro vai falhar o jogo com o Santa Clara. De acordo com informação oficial dos leões, o lateral espanhol está limitado por uma tendinopatia na anca esquerda e não poderá fazer parte das escolhas de Rúben Amorim para o encontro desta sexta-feira em Alvalade.





Porro apresentou queixas durante a semana e acabou por ser excluído das opções depois de uma derradeira avaliação realizada hoje pela direção clínica do Sporting.Perante a ausência de Porro, o treinador deverá promover a titularidade de João Pereira, contratado no mercado de janeiro.