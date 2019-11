Baixa nos convocados do Sporting para Tondela

Mathieu é o principal ausente da lista de convocados divulgada este sábado, com vista ao encontro da 10.ª jornada da Liga NOS, diante do Tondela. O central francês, que atuou 90 minutos nos últimos três compromissos da equipa de Silas, permaneceu em Lisboa, muito provavelmente em gestão de esforço, devendo regressar à convocatória no encontro de quinta-feira, na Noruega, perante o Rosenborg.Para o lugar de Mathieu entra o jovem médio Rodrigo Fernandes.Também o lateral-direito Valentin Rosier, que já falhara o encontro com o Paços de Ferreira, devido a um problema de saúde, volta a ficar fora dos eleitos do teinador leonino.Eis a lista de convocados completa para o encontro de domingo com o Tondela: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa (guarda-redes); Tiago Ilori, Ristovski, Coates, Luís Neto e Borja (defesas); Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes e Doumbia (médios); Rafael Camacho, Luciano Vietto, Jesé Rodríguez; Luiz Phellype e Bolasie (avançados).