Balakov: «Gonzalo Plata mereceu a minha camisola»

Krassimir Balakov recorreu esta quinta-feira à sua conta na rede social Facebook para felicitar o Sporting pelo seu 114.º aniversário, numa mensagem na qual destacou ainda a homenagem que foi feita a antigos jogadores do clube. O búlgaro, de 54 anos, deixou ainda elogios a Gonzalo Plata, o futebolista que o 'transportou' nas costas na partida diante do Gil Vicente.





"Parabéns a todos os que amam e trabalham no Sporting pelos seus 114 anos. Fico feliz por ter passado cinco grandes anos lá. Desejo sucesso e que desfrutem de cada vitória", escreveu o búlgaro, que em seguida enalteceu a atuação de Plata: "No último jogo, no qual o Sporting gravou a vitória 1500 na elite, o Gonzalo Plata mereceu a minha camisola com o seu golo e assistência".