Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Baltazar Pinto e as alegações de Bruno de Carvalho: «Inscreviam-se e ficavam até à 1h...» Líder do Conselho Fiscal e Disciplinar e as críticas do ex-presidente





• Foto: Luís Manuel Neves