Baltazar Pinto: «Será resolvido na altura própria»

Competirá ao Conselho Fiscal e Disciplinar, presidido por Joaquim Baltazar Pinto, analisar a participação que visa Rogério Alves e os restantes membros da MAG. Um grupo de associados acusa o presidente e restante Mesa de alegadas violações aos estatutos.





Em declarações a Record, Baltazar Pinto prefere não se alongar sobre o tema. “Ainda não fiz qualquer reunião sobre isso. Será resolvido na altura própria. Para já nada posso acrescentar, porque ainda não me reuni com todos os elementos do Conselho Fiscal e Disciplinar. Não serei eu sozinho a resolver, decidimos todos”, esclarece o presidente do CFD.