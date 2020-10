Baltazar Pinto sobre estrutura interna do Sporting: «Matam-se todos uns aos outros»

O presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, Joaquim Baltazar Pinto, falou abertamente sobre a eliminação do Sporting no playoff da Liga Europa, aos pés do LASK Linz, após a derrota por 4-1, em Alvalade. Baltazar Pinto referiu mesmo que dentro do clube há muito gente a desejar o pior.





"É uma tristeza. Para mim que não estava por dentro, não sabia que ia encontrar isto. O Sporting não precisa de inimigos, matam-se todos uns aos outros, entre aspas, lá dentro. E não falo da Juventude Leonina. O Sporting é uma estrutura altamente complexa que só agora me estou a aperceber, porque só lá estou há dois anos. Nem sei o que se pode fazer ali. Enquanto, no FC Porto e no Benfica estão todos unidos. Há muita gente, muita mesmo, que está sempre desejosa que o Sporting perda", começou por dizer em declarações à Antena 1.O dirigente foi ainda mais longe e usou um termo comparativo algo surpreendente."Estou a ler um livro engraçado que me faz lembrar o Sporting. O livro é do Artur Pérez-Reverte e o autor escreve sobre a história de Espanha, onde diz que os espanhóis passam o tempo todo a gladiarem-se e a matarem-se uns aos outros e no Sporting passa-se, exatamente, o mesmo. E não há quem resolva, isto acontece independentemente de quem lá esteja", destacou.Já sobre um hipotético cenário de eleições antecipadas no Sporting, Baltazar Pinto diz que não faz qualquer sentido, numa altura destas."Não sou da direção, mas falta só um ano e meio para voltar a haver eleições, por isso não faz sentido nenhum haver eleições agora. Quando chegar a altura, os sócios votam na pessoa que acharem ser a melhor, mas para já não vale a pena adiantar esse cenário", referiu.Relativamente à derrota com os austríacos do LASK Linz, o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar admitiu que não é razão suficiente para a saída do treinador, Rúben Amorim."Há uma conjuntura muito difícil, independentemente da contestação à direção, que foi o surto de Covid-19, até o treinador foi infetado. Fisicamente, o Sporting não estava em condições. Neste momento, o Sporting não tem capacidade física para aquela equipa. Creio que se defronta-se um dos maiores rivais, Benfica ou FC Porto, neste momento, que aconteceria o mesmo", concluiu.