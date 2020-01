Bancadas quase despidas na receção ao Marítimo

Ao contrário do que é habitual nos jogos em Alvalade, o clube optou ontem por não tornar público o número de espectadores que assistiram ao encontro com o Marítimo. Uma decisão que estará seguramente relacionada com o facto de esta ter sido, a pior assistência da temporada, no que a partidas da Liga diz respeito.

Segundo os números oficiais, estiveram em Alvalade 12.798 espectadores, o que supera em muito, pela negativa, aquele que era o pior registo da temporada, verificado a 8 de dezembro, frente ao Moreirense, quando estiveram nas bancadas 26.093 pessoas.

À fraca adesão não terão sido estranhos o dia (segunda-feira) e a hora (21h00) a que o encontro teve lugar, o mau tempo, mas, também, as derrotas recentes frente a FC Porto (1-2), Benfica (0-2) e Sp. Braga (1-2). Tudo fatores que pesam.