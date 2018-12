Banco reviu o lance do vermelho retirado a Renan

O minuto 53 ficou marcado pelo derrube de Renan a Guedes que, no primeiro momento, levou o árbitro Luís Godinho a mostrar o cartão vermelho direto ao guarda-redes do Sporting.Esta decisão do juiz de campo originou uma pronta reação por parte dos jogadores da equipa leonina, que se queixaram de uma posição irregular por parte do avançado da equipa vimaranense. Luís Godinho, alertado pelo VAR, acabou por consultar as imagens, um gesto que se repetiu no banco leonino, que também visionou o desenrolar da jogada através de um telemóvel.Além de Marcel Keizer e dos seus adjuntos, Bruno Fernandes também foi ver a repetição. A punição acabou por ser revertida.