A complexa operação Barcelona-Valencia que pode levar Bruno Fernandes para Espanha

A poucos dias do fecho de mercado de transferências e sem novidade vindas de Inglaterra, onde Bruno Fernandes é dado como alvo do Manchester United, é de Espanha que surgem novas informações sobre um eventual negócio que envolve o internacional português do Sporting.





Segundo avança o jornal ‘Superdeporte’, o Barcelona poderá contratar Bruno Fernandes neste mês de janeiro e cedê-lo ao Valencia até final da temporada, de forma a que a equipa catalã assegure ter Rodrigo como reforço imediato.confirmou entretanto que o Barça já falou com Frederico Varandas sobre o negócio.O avançado espanhol de 28 anos, que já passou pelo Benfica, é um dos nomes apontados para 'substituir' Luis Suárez, que devido a lesão não jogará mais esta temporada.Já o capitão do Sporting é dado como de saída do clube de Alvalade há algum tempo, no entanto, a não cedência de Frederico Varandas em baixar o preço do médio tem feito adiar a sua transferência.(notícia atualizada às 12h02)