Bas Dost: «100 golos? Venham os 22»

Bas Dost vai disputar segunda-feira o seu centésimo jogo pelo Sporting, uma marca que acaba por surpreender o próprio goleador. "É claro que disputar 100 jogos pelo Sporting significa muito para mim. Não esperava ter já disputado tantos jogos. Seria fantástico jogar mais cem, mas primeiro quero chegar aos 100 golos...Venham os 22 que faltam", afirmou o internacional holandês, à Sporting TV, lembrando assim que já assinou 78 golos de leão ao peito.Confessando que o primeiro jogo com o Moreirense foi "especial", o jogador garantiu que ficou imediatamente apaixonado pelo clube de Alvalade. "Lembro-me pois o primeiro jogo é sempre importante. Eu estava 100 por cento focado em marcar nesse jogo, e consegui-o após um cruzamento do Schelotto. Foi o meu primeiro golo em Alvalade, e após essa partida, sabia que ia amar este clube dada a forma comos os adeptos nos estavam a apoiar. Desde então fiquei...", recordou o atacante que se estreou a 10 de setembro de 2016, numa partida que o Sporting venceu por 3-0, e no qual o goleador marcou o terceiro golo.Desafiado a escolher um momento especial, o camisola 28 não conseguiu. "Não há um momento que possa escolher pois em cada momento sinto prazer em jogar pelo Sporting. E não é só em casa, é também nos jogos fora pois as pessoas viajam para apoiar a equipa...Essa é uma das coisas que gosto. Nós vamos a Vila do Conde, o que significa uma viagem três horas de viagem, e quando lá chegarmos vamos ter adeptos à espera do autocarro. É um orgulho representar o Sporting", acrescentou o futebolista que ainda admitiu que "adora viver em Portugal" e deixou a pergunta: "O que é que não há para amar em Portugal e no Sporting?".