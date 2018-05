Bas Dost protagonizou um dos falhanços da época

Bas Dost, um dos futebolistas mais afetados fisicamente depois do ataque à Academia, viveu uma tarde para esquecer no Jamor, na derrota do Sporting diante do Aves ( 2-1 ). O avançado holandês atuou na primeira parte com um penso na cabeça, que acabaria por cair depois de um cabeceamento, voltando na segunda parte com uma proteção verde, que já havia utilizado no treino da véspera. Contudo, o maior pesadelo vivido na final da Taça ocorreu mesmo aos 79', quando falhou de baliza aberta o que seria o 2-1.No final, o ponta de lança foi amparado por colegas e também adeptos, que o apoiaram.