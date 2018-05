Bas Dost divulgou esta quinta-feira um comunicado à comunicação social, agradecendo o apoio dos "verdadeiros adeptos do Sporting", depois do que sucedeu na terça-feira na Academia de Alcochete. O avançado holandês deixou ainda rasgados elogios ao plantel leonino e à forma como este encarou uma "situação difícil"."Ainda estou chocado com este ato de violência contra a nossa equipa nesta terça-feira feito por elementos criminosos. Mas estou feliz pela reação dos verdadeiros adeptos do Sporting aos quais quero agradecer pelo apoio fantástico. Isso significou muito para mim. Além do mais, estou orgulhoso pela forma como a minha equipa lidou com esta situação difícil. Isto mostra a força do nosso grupo. Estou muito orgulhoso por esta equipa. Vamos enfrentar isto juntos", escreveu.