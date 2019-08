Bas Dost apresenta-se em Alcochete para treinar

Tal como Record avança na edição desta quinta-feira , Bas Dost está já na Academia de Alcochete para voltar ao trabalho, enquanto espera que exista um acordo que coloque um ponto final no braço de ferro que está a ser a sua saída para o E. Frankfurt.O treino dos leões está marcado para as 10h30.A verdade é que, no essencial, as posições mantiveram-se ontem praticamente inalteradas e... extremadas: os leões acusam o empresário do jogador, Gunther Neuhaus, de fazer exigências de última hora que estão a impedir a concretização do negócio; o agente desmente esta versão e acusa o Sporting de estar a maltratar o jogador, que se sente magoado e empurrado de um clube onde foi, em épocas consecutivas, uma referência e artilheiro máximo. As últimas 24 horas acabaram por alimentar as dúvidas quanto ao sucesso da operação, e inevitavelmente algumas especulações, entre elas a de que Bas Dost poderia ter viajado para a Alemanha. Em qualquer dos casos, Dost não estava autorizado pela SAD a fazê-lo e os leões não cedem um milímetro na posição de força perante o agente.Apesar de já não ter conseguido fechar o dossiê a tempo de inscrever Bas Dost no playoff da Liga Europa, o Eintracht mantém sobre a mesa a oferta de 10 milhões de euros. O tempo não joga a favor de ninguém e ontem não havia sinais de qualquer cedência.