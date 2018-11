Bas Dost assina segundo bis consecutivo

Depois de dois meses no ‘estaleiro’ e mais um a ganhar ritmo, Bas Dost assinou em Viseu o segundo bis consecutivo da época, após ter resolvido o jogo com o Chaves (2-1) antes da paragem para as seleções. Foi a terceira vez em 2018/19 que o artilheiro bisou, tendo em conta que já o fizera na 1.ª jornada da Liga, contra o Moreirense. No total, desde que é leão, Dost fez 13 bis, seis hat tricks e um póquer (Tondela, em 2016/17). A título de curiosidade, Dost não marcava sob comando de um técnico compatriota desde 13 de novembro de 2015 (com Danny Blind, na seleção; por clubes, é preciso recuar até 2011/12, com Ron Jans, no Heerenveen). Foi o 7.º golo do avançado em 8 jogos nesta campanha.