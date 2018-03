Boas notícias para Jorge Jesus. Bas Dost já se treinou sem limitações na sessão de ontem, aumentando as opções do treinador para o jogo em Chaves, numa altura em que este não pode contar com Bruno Fernandes e Acuña (por castigo), André Pinto, Doumbia e Podence (por lesão). Bas Dost lesionou-se na parte final do jogo frente ao Astana, na Liga Europa, tendo contraído um problema muscular na face posterior da coxa direita. Já está fora das opções desde dia 22 do mês passado, ou seja, há cerca de duas semanas, e por isso o ritmo competitivo não será o melhor. Ainda assim, o ponta-de-lança holandês está certo em Chaves e, naturalmente, espreita o regresso ao onze.

Piccini em dúvida

