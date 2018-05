Dadas as prestações alcançadas em Alvalade, Bas Dost voltou ao radar dos principais clubes europeus. Em Itália é público o interesse do AC Milan mas, segundo Record apurou, também há ofertas de clubes alemães e franceses. O facto de o internacional holandês poder rescindir o contrato unilateralmente com justa causa ainda o torna mais cobiçado pois existe a possibilidade de deixar Alvalade a custo zero. Segundo foi possível apurar, algumas das equipas que contactaram o atacante também já se disponibilizaram a pagar uma eventual indemnização, caso o camisola 28 dos leões avance para a justiça, e os seus argumentos não sejam reconhecidos.