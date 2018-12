Bas Dost e o golaço de Jovane: «Primeiro pensei 'o que estás a fazer?' e depois fiquei ‘wow’»

Bas Dost admite que ficou impressionado com o grande golo de Jovane Cabral ao Rio Ave, no triunfo por 3-1 em Vila do Conde, mas que, quando viu o jovem extremo a preparar o remate do meio da rua, ficou perplexo... para segundos depois se render à qualidade do disparo."O Jovane é um grande exemplo porque está fantástico esta temporada. Contra o Rio Ave marcou… Como se diz em português? Golaço. Foi um golo incrível. Primeiro, quando ele rematou de pé esquerdo, pensei: ‘o que estás a fazer?’. Depois fiquei do género, ‘wow’. Por isso, nunca mais digo nada. É um grande exemplo. Hoje ele pode aproveitar mas amanhã temos de pensar no próximo jogo e ele vai fazer isso de certeza. E claro, há o Miguel Luís e o Thierry Correia… eles estão a chegar. E isso é bom porque na equipa ninguém pode fazer o que lhe apetecer. Porque se fizer, no próximo jogo está fora e entra o jogador seguinte", afirmou o holandês à Sporting TV, no excerto de uma entrevista que passará na quinta-feira no canal oficial dos leões.