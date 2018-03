Jorge Jesus deve contar com mais duas opções na deslocação a Chaves, já na segunda-feira: Piccini e Bas Dost. Os jogadores estão praticamente recuperados dos respetivos problemas físicos e existe uma grande probabilidade de voltarem à competição diante dos flavienses.

A dupla ainda não trabalhou ontem com bola mas é expectável que entre hoje e amanhã tanto Piccini como Bas Dost integrem a 100 por cento os treinos com o restante plantel do Sporting, já que as lesões musculares (na coxa direita) estão muito perto de ficar debeladas. Se assim for, em aberto fica ainda a possibilidade de ambos voltarem à titularidade, apesar do menor ritmo de jogo. Desde meados de fevereiro que a dupla não compete.

Continuar a ler

Piccini e Bas Dost, duas peças nucleares para Jesus, já tinham tentado o regresso no Estádio do Dragão, onde os leões perderam por 2-1 frente ao FC Porto, e depois frente ao Viktoria Plzen, para a Liga Europa, mas a expectativa não se confirmou. No caso de Bas Dost, refira-se, por uma mera questão técnica. Tal como Record adiantou antes do encontro da Liga Europa, o ponta-de-lança holandês estava em condições de ser utilizado com os checos, daí que a exclusão dos convocados tenha sido por opção. A direção clínica do Sporting e Jorge Jesus preferiram não arriscar uma eventual recaída, ‘guardando’ o melhor marcador da equipa (27 golos em todas as competições) para o encontro em Chaves. Dupla influente Recuperar Piccini e Dost significa o regresso de dois dos jogadores mais influentes da equipa, que em condições normais são titulares. Esse dado é consubstanciado pelos números do lateral italiano e do ponta-de-lança holandês. Até esta altura, Piccini soma 2.898 minutos e, neste momento, é o sétimo mais utilizado esta temporada. Bas Dost surge logo depois do defesa, com 2.869’ jogados esta temporada, além dos já citados... 27 golos.

Autores: Alexandre Moita e Vítor Almeida Gonçalves