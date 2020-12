Bas Dost muda-se para o Club Brugge e o Sporting vai lucrar com a transferência

O holandês Bas Dost terminou a aventura na Bundesliga, ao serviço do Eintracht Frankfurt, e vai continuar carreira nos belgas do Club Brugge. O holandês que brilhou forte ao serviço do Sporting deixa assim a companhia do internacional português André Silva e deverá em breve rubricar um acordo válido por época e meia, logo que realize os essenciais exames médicos.





Welkom Bas Dost! ?



Club heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse topspits!



MEER | https://t.co/WKWcMfYnol pic.twitter.com/x8kpPuPebj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2020

Um negócio que segundo a imprensa belga se fez por 4 milhões de euros e que fará com que o Sporting receba 600 mil euros, referentes aos 15% de uma mais-valia que os leões tinham reservado aquando da saída do holandês rumo ao Eintracht Frankfurt no início de 2019/20.