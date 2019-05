Bas Dost: «Fiquei chateado por falhar o penálti»

Bas Dost marcou um golo na, mas falhou um penálti. O holandês reconheceu em Alvalade, na festa com os adeptos, que estava nervoso."Ganhar a Taça da Liga foi muito bom; foi difícil, defrontámos o Sp. Braga e depois com o FC Porto. Mas esta é diferente... Perdermos a final na época passada de uma forma especial. Estava muito nervoso e fiquei chateado por falhar o penálti, mas estou muito orgulhoso da equipa. Ganhámos a Taça de Portugal, os adeptos estão muito contentes, duas taças... É uma época muito boa", disse o holandês aos microfones da Sporting TV.Depois, descreveu o golo que marcou: "Foi um cruzamento do Acuña, eu já esperava que a bola fosse até onde foi. Depois o Luiz Phellype deu um toque e um segundo antes de tocar na bola eu já sabia que ia marcar. Nem olhei para ver se bola tinha entrado... Depois sofremos o 2-2 no último minuto. Mas mostrámos carater, foi muito especial."O avançado já faz planos para a próxima época: "Venci duas vezes a Taça da Liga e agora a Taça de Portugal, depois de perdemos a final do ano passado por outras razões. Só falta o campeonato, mas neste momento não me importo. Estou muito orgulhoso desta equipa."