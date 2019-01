Bas Dost com traumatismo craniano fica fora da convocatória do Sporting

Bas Dost vai ficar de fora da convocatória para o jogo com o Tondela, segunda-feira, às 19 horas. O holandês sofreu um traumatismo craniano no jogo com o Belenenses (vitória por 2-1) e está em repouso, regressando aos treinos na terça-feira, confirmou o Sporting este domingo.Ao minuto 18 do encontro em Alvalade, Bas Dost disputou uma bola pelo ar com Sasso e acabou por chocar com o adversário. Os dois jogadores ficaram no chão e tiveram de receber assistência.O médio Battaglia também não fará parte da lista de convocados de Keizer por continuar a recuperar de lesão.