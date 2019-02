Bas Dost furioso com Bruno Gaspar

O final do jogo na Luz foi especialmente tenso para Bas Dost e Bruno Gaspar. Os dois jogadores do Sporting ficaram a discutir no círculo central, com o holandês bastante zangado e de dedo em riste.A certa altura, perante as explicações do lateral-direito, Bas Dost acabou mesmo por virar as costas ao companheiro de equipa, apesar da insistência deste. Embora se desconheça a razão do desentendimento, a derrota na Luz não ajudou...