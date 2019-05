Bas Dost na luta pela titularidade com Luiz Phellype

Ainda à procura do ritmo de jogo que perdeu por uma paragem que durou quase dois meses, Bas Dost tem agora de lutar pela titularidade com Luiz Phellype, que aproveitou a ausência do companheiro de equipa para mostrar o seu valor. Desde que assumiu a titularidade, o brasileiro já assinou sete golos e marcou consecutivamente nas últimas seis jornadas.O internacional holandês, que conquistou o estatuto de referência ofensiva nas últimas duas temporadas, teve a oportunidade de regressar à competição no passado domingo, e a grande dúvida agora é se já estará em condições de completar os 90 minutos no sábado, frente ao Tondela, na penúltima jornada da Liga. Se este cenário se registar, Marcel Keizer terá de tomar uma decisão e, até à data, o treinador holandês tem evitado o assunto revelando-se mais preocupado com a total recuperação do seu compatriota.Os próximos dias serão decisivos, mas é praticamente certo que o técnico leonino terá de tomar uma opção pois, neste momento, para colocar os dois jogadores a alinharem juntos teria de proceder a um conjunto de alterações táticas e, conforme reconheceu na conferência de imprensa do passado sábado, não está disposto a fazê-lo nesta fase da temporada. Luiz Phellype já mostrou que tem valor para ser titular no Sporting, mas o regresso de Bas Dost vai baralhar as contas.