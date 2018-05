Os golos apontados por Bas Dost desde que chegou ao Sporting (70 em 90 jogos) são uma garantia de valorização no mercado de transferência e, face aos últimos acontecimentos, não é de estranhar que o interesse no camisola 28 sofresse um significativo aumento. Tal como o nosso jornal avançou, o AC Milan é um dos clubes mais interessados no melhor marcador do Sporting e aguarda apenas pelo OK do dono do clube, o empresário chinês, Yonghong Li, para avançar com as negociações que visam a contratação imediata de Bas Dost.No entanto, e segundo foi possível apurar, o AC Milan não pretende aproveitar as fragilidades da SAD leonina para ‘roubar’ o holandês. Os dirigentes rossoneri já fizeram saber aos empresários do jogador que estão dispostos a esperar que o jogador clarifique a sua situação em Alvalade, antes de avançarem com as conversas formais.