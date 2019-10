Bas Dost recorda Alcochete

Bas Dost concedeu uma entrevista ao site Sport 1, na qual passa em revista o traumatizante episódio da invasão à Academia. "Isso não acontece apenas no futebol, mas também na vida. Estás num clube e, de repente, tens problemas com os adeptos. Levamos isso connosco, nunca mais o esquecemos. Não se consegue antecipar isso", defende o holandês, admitindo: "Fiquei realmente assustado, em especial nas duas primeiras semanas após o ataque. Levei muito tempo para voltar a gostar de futebol. O que retiro é que devemos desfrutar todos os dias, especialmente com a família, pois os tempos maus podem voltar." Pelo meio, um elogio a Jorge Jesus: "Ele disse exatamente o que eu tinha de fazer. Por isso, marquei tantos golos."