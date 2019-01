Bas Dost recuperado é trunfo no clássico

Tal como previsto, Bas Dost voltou a treinar-se sem limitações no regresso da equipa leonina ao trabalho e, por isso, é opção para Marcel Keizer no clássico com o FC Porto, já este sábado. Depois de ter ficado de fora diante do Tondela por precaução, na sequência de um traumatismo craniano sofrido com o Belenenses, o avançado holandês surgiu em pleno na sessão de ontem, demonstrando estar completamente recuperado da lesão.Com o regresso de Bas Dost às opções, Marcel Keizer volta a contar com um jogador extremamente importante e o melhor marcador da equipa nas últimas duas temporadas. Frente ao FC Porto, logicamente, será o holandês a ocupar a posição mais avançada do ataque, depois de Diaby ter sido titular diante do Tondela. O maliano poderá voltar à ala, como tem acontecido até aqui, mas tudo vai depender da ideia do treinador.Com os beirões, refira-se, foi a 12ª vez que o Sporting jogou sem Bas Dost e a verdade é que o registo aponta para uma certa dependência do goleador, de 29 anos. Para ser ter uma ideia, os leões venceram apenas 7 desses 12 jogos, o que corresponde a pouco mais de metade. Nesse ciclo sem o ponta-de-lança, os verdes e brancos perderam três jogos: com o Sp. Braga, Portimonense e Tondela, todos eles fora de casa. E, sublinhe-se, não marcaram qualquer golo em dois: Sp. Braga e Arsenal, neste caso no Emirates. Foi, ainda assim, a primeira vez que Keizer não pôde contar com o compatriota.Bas Dost cumpre a terceira época no Sporting e soma já 86 golos pela equipa, em todas as competições. Em clássicos, porém, o holandês apenas marcou um golo, frente ao Benfica, em 2016/17. O ponta-de-lança, contratado ao Wolfsburgo no início dessa temporada, procura então o primeiro golo frente aos dragões. Bas Dost soma quatro jogos com o FC Porto desde que está em Portugal, considerando todas as provas, e sábado vai tentar quebrar o enguiço.