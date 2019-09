Bas Dost sem custos adicionais

O Sporting receberá mais 500 mil euros do Eintracht Frankfurt por Bas Dost se o clube alemão se apurar para a Liga dos Campeões. O encaixe fixo da SAD foi de 7 milhões de euros. Em contrapartida, o custo adicional que Dost poderia ter para os leões, mediante o cumprimento de objetivos individuais, extinguiu-se com a transferência do jogador para o Eintracht. Esse passivo contingente ainda é referido no último relatório enviado à CMVM, mas era válido apenas a 30 de junho, data do fecho do exercício 2018/19, e dizia respeito a um valor a pagar ao antigo clube do holandês, o Wolfsburgo, e não diretamente ao próprio Dost, como Record noticiou erradamente.