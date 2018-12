Bas Dost: «Sem Jorge Jesus eu nunca teria jogado pelo Sporting»

Bas Dost cabeceou de forma certeira e devolveu vantagem ao Sporting Bas Dost cabeceou de forma certeira e devolveu vantagem ao Sporting

Bas Dost reforça esta quinta-feira em entrevista à Sporting TV que se sente muito bem no Sporting e que os acontecimentos tumultuosos que marcaram o fim da temporada passada foram ultrapassados. O avançado holandês fala do clube leonino como "uma família" e conta como chegou à mesma com a influência determinante de Jorge Jesus."Eu jogava há quatro anos na Alemanha. Vim para Portugal e não fazia a mínima ideia do que podia esperar. Gostei das pessoas desde o primeiro momento. São muito educadas, gostam de conversar. São diferentes das pessoas na Alemanha e na Holanda. O sol está a fazer-me muito bem. Quando era novo já gostava de ir de férias para França ou para Espanha, por causa do sol. Aqui o sol brilha todos os dias. É algo de que gosto muito. E o Sporting, claro, todos aqueles que trabalham no clube, sabem que é um grupo, é uma família, aconteça o que acontecer. É verdade que no passado aconteceram coisas más, mas temos de seguir em frente. O Sporting é um clube com pessoas que lhe são muito dedicadas. Quando cheguei, senti imediatamente que fazia parte dessa família. Estou feliz por esta oportunidade", refere Bas Dost, justificando depois como Jorge Jesus foi decisivo para que assinasse pelo Sporting."O Jorge Jesus queria tanto que eu viesse naquela altura que fez tudo para conseguir. Se ele não estivesse aqui naquele momento, eu nunca teria jogado pelo Sporting. Foi muito importante para a minha carreira naquele ponto. Ainda bem que ele estava aqui, não quereria perder esta oportunidade por nada", revela o holandês, feliz por ter marcado ao Rio Ave e por sentir que a equipa atravessa um momento muito positivo."O jogo com o Rio Ave foi difícil mas fizemos uma boa exibição. Quisemos ter a bola desde o primeiro minuto. Quando a perdíamos, fazíamos tudo para a recuperar. Neste momento, é um prazer jogar nesta equipa e isso vê-se. Quando marcamos um golo, é um grupo. Todos estão muito felizes. Assim podemos ganhar muitos jogos. Neste momento, o Sporting está muito bem", refere a propósito do jogo de segunda-feira (triunfo por 3-1). Nesse encontro, um dos golos foram da sua autoria. "O momento em que cabeceei no jogo com o Rio Ave é indescritível. É tão bom, é o que gosto de fazer e é por isso que jogo futebol. Os adeptos vão esperar o mesmo em todos os jogos e isso é uma das coisas de que gosto muito", acrescenta.