Bas Dost: «Treinador? O que importa é jogar mais»

Bas Dost, herói da vitória do Sporting frente ao Chaves (2-1) , falou da contratação do novo treinador, Marcel Keizer, que até é da sua nacionalidade: holandesa."Ainda não falei com ele. Amanhã [segunda-feira] estou de folga e depois vou falar com ele. Não interesse se é holandês ou português, o que importante é ganhar e jogar mais. É uma época difícil, mas temos 22 pontos. É bom", frisou, salientando que pensar no título, neste momento, não é o mais importante. "Agora há que jogar bom futebol", reforçou na flash-interview da Sport TV.Depois de ter estado ausente dois meses por lesão, o holandês disse que sentiu fadiga no fim do jogo. "Estou muito cansado. Foram dois meses sem jogar", lembrou.