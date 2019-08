Bas Dost treinou integrado em Alcochete

Bas Dost treinou integrado esta sexta-feira de manhã, em mais uma sessão de treino do Sporting. Um dia depois de ter voltado a estar no olho do furacão, pela ausência de acordo entre os leões e o seu empresário para a saída rumo ao Eintracht Frankfurt, o holandês treinou normalmente com os colegas.Marcel Keizer continua a preparação para o jogo com o Portimonense, no domingo (18h30), e hoje voltou a contar com o jovem guarda-redes Hugo Cunha, de apenas 17 anos. Jovane Cabral continua em tratamento e Stefan Ristovski voltou a treinar condicionado.A formação verde e branca volta a treinar este sábado (10h30, porta fechada) e Marcel Keizer dará a conferência de imprensa pelas 16h30 do mesmo dia.